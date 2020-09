Hier geht es weiter wenn Du sehen willst wie man automatisch neue beiträge generiert!

Das Urteil des Verfassungsgerichts killt die Finanzdirektion der BRD.

Sämtliche Bereiche des Rechts stürzen in sich zusammen.

Wer jetzt nicht zum Widerstand aufruft, seine Familie und sein Geld vor der unverantwortlichen Person Merkel schützt, wird alles an die USa übergeben müssen.

Natürlich im Namen der Demokratie, so wie Griechenland & Co.

Die Gesammte Politstruktur in Deutschland ist auf Aussaugen von Finanz und Arbeitskraft des Volkes ausgerichtet. Milliarden werden den Banken zugestanden, und hier bei uns leben Kinder in Armut. 20% der Bevölkerung leben an der Armutsgrenze.

Alles was uns Krank macht wird von der Politik gefördert und subventioniert.

Das Schulsystem ist ein Verblödungssystem.

Wer wirklich arbeitet bekommt Niedriglöhne, oder hat darüber hinaus noch Angst den schlecht bezahlten Job zu verlieren.

Alle werden in Schuldensysteme gelockt, damit Sie nicht aufhören für das Wachstum zu arbeiten. Und das obwohl Wachstum eine Minusrechnung darstellt.

Menschen von Deutschland;

Was bedeutet Leben wirklich?

Arbeitslosigkeit?

23 Tage Urlaub im Jahr?

Ein Bildungssystem was nicht bildet sondern blöd macht?

Schlechte Nahrung mit Chemie versetzt?

Gewalt und Totschlag für 20Euro?

Freigelassene Sexualstraftäter mit Wohnsitz an einem Kika?

Filme mit ständiger Werbeunterbrechung?

Sexualisierung unserer Kinder?

Rassenfeindlichkeit?

Parktickets und Radarkontrollen zur legitimen Plünderung?

Überwachung auf Autobahnen und City?

Terror-Propaganda obwohl alles cool ist und es gar keinen Terror gibt?

Ein Geldsystem was ein Schneeballsystem ist?

Kriegsförderung um so keine Souveränität für Deutschland zu bekommen?

Eine Regierung die eine Finanz GmbH mit Sitz in Frankfurt ist, und aus der USa gesteuert wird seid der Kapitulation?

Mensch Leute….

ERHEBT EUCH *********************************************************

und findet den Mut gemeinsam diesem menschenfeindlichen System keine Kraft mehr zu geben Euch zu unterdrücken.

Lebt endlich wofür Ihr geboren worden seid.

Frei und Unabhängig zu sein.

Das Recht ist auf Eurer Seite ! ! ! ! ! ! ! !

Link:

Urteil:

Veröffentlicht von: JohnDoe am: 25. September 2020.

Letzte Überarbeitung durch: Letzte Überarbeitung durch:

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge

Bitte teilen! :)













17 Shares

Kommentare

Kommentare