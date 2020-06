Das BRD Geschäft!

Ihr seid das Personal!

Hallo aus Uruguay!

Ihr habt ihn fast Alle. Den PERSONAL AUSWEIS. Er zeichnet Euch als Personal des BRD Geschäftes aus. Wäre das nicht so, dann würde er anders heißen. Oder?

Erkennungskarte zum Beispiel um mal ein schönes Deutsches Wort zu nutzen.

Das die BRD kein souveräner Staat ist, muss ich denke ich, nicht mehr extra betonen.

Sie ist ein Besatzungskonstrukt der Alliierten und wird von diesen immer noch verwaltet. Darum muss ja das Merkel nun auch zu ihrem neuen Boss, den sie so sehr liebt, zum Rapport.

Wenn die BRD kein Staat ist muss sie folglich eine Geschäft oder Firma sein.

Den Beweis dazu haben uns schon einige Politiker persönlich geliefert. Viele haben es vielleicht gehört, aber nicht wirklich wahrgenommen oder der Bequemlichkeit zu Liebe einfach ignoriert. Oder einfach nicht wahrhaben wollen, denn Politiker habe eine besondere Eigenschaft, sie reden sehr viel Blödsinn verbreiten unheimlich viele Lügen und wenn dann mal ein Funken Wahrheit kommt, dann glaubt man es nicht mehr.

Und doch es ist so. Die BRD ist eine Firma.

Und Ihr seid deren Personal.

Da Ihr ja weitgehend Alle mittlerweile merkt, das es diese Firma mit ihrem Personal nicht gut meint, stelle ich mir hier in Uruguay die Frage, wie leidensfähig seid ihr noch?

Euch werden nun zu wiederholten Mal in diesem Jahr Wahlen angeboten und ihr habt nichts anderes zu tun, darüber nachzudenken wen ihr wählen wollt.

Selbst eine neue Partei hat man Euch zum streiten und zur Ablenkung von der wahren Materie hin geworfen um damit das Chaos perfekt zu machen. Ja ich rede von der AFD.

Meint ihr denn wirklich diese Partei wäre nun die Lösung vom Übel?

Mitnichten sie ist es nicht.

Die AFD ist auch nur wieder eine von Vielen die viel Wind macht aber hinterher nichts erreichen wird.

Die Meisten von Euch kennen doch den Spruch von Horst Seehofer, den er in einem lichten Moment seiner ständigen geistigen Umnebelung los gelassen hat, wo er damit ausnahmsweise mal die Wahrheit sagte.

„Wenn Wahlen etwas bewirken würden, dann wären sie längst verboten und Die welche man wählt haben nichts zu entscheiden während man die welche etwas zu entscheiden haben nicht wählen kann!“

So ungefähr war er, der Sinn ist das gleiche.

Das heißt doch im Klartext:

Merkel hat nichts zu sagen und empfängt Befehle. – Aus den USA

Parteien sind dazu da das Volk zu beruhigen und zu entzweien – Teile und Herrsche

Alles läuft nach einem bestimmten Plan – Schon seit 1949

Die EU ist auch nichts weiter als eine Erweiterung um nicht nur Deutschland sondern gleich ganz Europa unter Kontrolle zu bringen! – Die NWO läßt grüßen.

Und ihr denkt immer noch, mit Wahlen würdet ihr etwas ändern.

Und ihr wollt doch etwas ändern oder?

Kommen wir zum Geschäft!

Wir alle kennen sie die Geschäfte oder Firmen. Täglich müssen wir einkaufen oder Waren bestellen. Wenn diese Geschäfte keine anständigen Waren liefern oder ihr Personal ausbeuten usw. was macht man dann? Man Boykottiert für die Zukunft das Geschäft oder die Firma und sorgt dafür, das denen die Kunden oder das Personal weg laufen.

Das haben sehr viele Firmen schon kennen gelernt und viele sind daran pleite gegangen.

Was ist aber mit dem Schrottladen BRD:

Der Euch ausnimmt wie Weihnachtsgänse

Der Euch, sein Personal, diskriminiert und behandelt wie der letzte Dreck.

Der von Euch nur Euer Bestes das Geld will.

Der Euch keine Eigentum zugesteht!

Ja der sogar Eure Kinder sein eigen nennt und Euch falls ihr nicht nach seiner Pfeife tanzt einfach entzieht und somit stiehlt.

Der Euch alles verbietet außer dem was er Euch explizit erlaubt.

Der Euch ständig belügt und betrügt. Merkel ist da Meisterin.

Der Euch als Rentner ärmer leben lässt als zu gereiste „Flüchtlinge„

Der Euch als Personal betrachtet und behandelt.

Der Euch durch seine Presse und TV belügt und manipuliert.

Der Euch mit Chemikalien vom Himmel her vergiften lässt.

Der Euch und Eure Kinder mit Impfungen schädigt.

Die Liste kann unendlich weiter führen denke ich.

Und Ihr denkt immer noch ihr könnte mit Wählen etwas bewirken.

Das Einzige was noch etwas bewirken kann wäre ein sofortiger Stopp aller Eurer Tätigkeiten die das Terrorregime der BRD unterstützt und somit stärkt.

Das geht aber nicht nur durch Einzelne, da müssen alle ran die noch Deutsch sind und etwas Patriotismus in sich spüren. Vor allem Gruppen wie die Polizei oder die Bundeswehr die man ja längst außer Landes geschafft hat wo sie nichts mehr mitbekommen.

Wenn ihr wirklich denkt, dass das Wählen etwas bewirkt, dann gibt es da nur zwei Möglichkeiten.

Entweder ihr geht Alle hin und wählt ungültig oder Ihr lasst es Alle bleiben und boykottiert jede Wahl.

Selbst aber dann wird man Euch kein ehrliches Ergebnis präsentieren. Stimmen wie Putin hat die Wahl manipuliert sind ja jetzt schon zu hören. Wobei das ja nicht möglich ist weil keine Wahlurne am Internet hängt und 99% aller abgegebenen Stimmen per Papier in einer Urne versenkt werden.

Leute bitte wacht auf.

Jeder muss für sich sein Bestes tun um diesen „Staat“ aus den Angeln zu heben.

Denkt immer daran, der Staat seid Ihr das Volk und nicht Eure Zertreter!

Macht ihr nichts, wird Deutschland unweigerlich in einem Bürgerkrieg versinken so wie es von der Politik Merkels und Schulz auf Befehl von Soros und Rothschild gewünscht ist.

Ihr seid das Volk und nicht das Personal. Benehmt Euch entsprechend.

Gruß aus Uruguay

Peter

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge

Bitte teilen! :)













30 Shares

Kommentare

Kommentare