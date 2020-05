Er wird uns sicherlich leicht fallen.

Hallo aus Uruguay,

es scheint so als wären die Tage der BRD Staatssimulation tatsächlich gezählt.

Alle Anzeichen sprechen dafür, man muss es nur noch glauben, was sehr vielen Menschen ganz einfach schwer fällt. Zu tief sitzt der Nagel des geschürten Misstrauens, auch sind noch nicht alle Medien so frei, dass sie darüber berichten wollen. Bisher haben sich nur bei der Bild und beim Springer Verlag die Mehrheiten geändert, so dass von dieser Seite her nun ehrliche Nachrichten zu erwarten sind.

Einzig alleine die alternativen Medien und Blogs greifen dieses Thema auf.

Doch der Wind dreht mit jedem Tag ein wenig mehr und ein Sturm wird sich auftun welcher auch die letzten Zweifel hinwegfegen wird. Ein Sturm der die Verbrecher aus dem selbst gemachten Nest werfen wird, wo sie unsanft auf dem Boden der wahrhaftigen Gerechtigkeit landen werden um ihre verdienten Strafen zu empfangen.

Man spricht offen von Nürnberg 2.0.

Der Abschied von der BRD wird eine Befreiung der ganzen Welt werden.

Wenn man bedenkt, dass das von der BRD Staatssimulation verdeckte Deutsche Reich sich formal immer noch mit 53 Staaten im Krieg befindet und diese Situation auch nur vom vom Reich beendet werden kann, weil die BRD dazu keinerlei Berechtigung hat. Dann wird man das Ganze was im Moment passiert verstehen, wenn man es denn verstehen will.

Leider gibt es genügend welche sich dem ungläubig abwenden und lieber den Kopf in den Sand stecken. na ja die laufen auch im Moment mit einer Maske oder Maulkorb herum.

Für alle Anderen die daran interessiert sind empfehle ich das folgende Video zu betrachten.

Wer mehr Informationen benötigt, der gehe bitte auf den Telegram Messenger, dort befinden sich die Kanäle von QlobalChange und Smad 2020 der russische Informationen zur BRD und jetziger Lage bietet.

Es gibt also überall genügend Informationen für die welche sich dafür interessieren.

Die Anderen werden halt das Nachsehen haben.

Liebe Grüße aus Uruguay

Peter

