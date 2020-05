Der Verrat!

Chef eines Sicherheitsdienstes spricht Klartext auf „Wir sind Deutschland“ Kundgebung“

Ich werde mir das was hier im Land passiert nicht gefallen lassen. Ich werde jede Gelegenheit nutzen mich zu engagieren. Ich werde mich an jeder Kundgebung beteiligen die sich gegen die Massenzuwanderung richtet egal wer sie veranstaltet. Wer dafür ist diesen Wahnsinn zu beenden, ist mein Verbündeter aus welchen Gründen ist mir egal solange es gewaltfrei bleibt. Ich verfüge über genügend Selbstbewusstsein dass irgendwelche Nazi-vorwürfe höchstens noch ein Lächeln statt Rechtfertigung hervorrufen.

Ich nutze jede Minute die mir bleibt um mich mit anderen zu vernetzen und um mich und andere zu informieren. Ich werde nicht auf meiner Couch sitzen und darauf warten dass andere für mich mein Land retten. Meine Heimat, der Friede und die Menschen die ich liebe sind in Gefahr und ich werde verdammt noch mal alle Hebel in Bewegung setzen diese Gefahr zu beseitigen!

Ich kann Sprüche wie:“Was sollen wir denn dagegen machen?“ oder „die da oben machen sowieso was sie wollen“ nicht mehr hören.

Die Frage sollte lauten was haben wir denn bisher überhaupt versucht? Und was kann ich machen damit es besser wird?

Es gibt viele Möglichkeiten wie jeder einzelne schon mit kleinen Schritten seinen Teil beitragen kann.

1.) #Medienboykott, die Medien sind es die uns manipulieren, die uns bis es zu spät ist, weiß machen wollen dass keine Gefahr besteht. Sie hetzen uns gegeneinander auf und verhindern damit gemeinsamen starken #Widerstand alle Menschen die ihren Unmut bei Demonstrationen auf die Straße bringen werden in die rechte Ecke gestellt. Selbst die Friedensbewegung steht unter solchen Vorwürfen. Dadurch wird die belogene und manipulierte Gesellschaft dazu getrieben die engagierten Menschen aus den eigenen Reihen mit der Nazikeule zu bearbeiten. Habt Mut nutzt die Meinungsfreiheit und sagt was ihr denkt. Wenn ihr es ausgesprochen habt kann man immer noch darüber sprechen und das sollten wir auch. Also schaltet den Fernseher aus, kauft keine Zeitung. Erst recht keine Bild. Bezahlt sie nicht für ihre Lügen und informiert euch wie ihr die GEZ Gebühren verweigern könnt. Denn die von uns gezahlten Milliarden werden ausgegeben um die Beitragszahler zu täuschen und zu belegen. Zum Beispiel werden Dokumentationen frei erfunden und komplett inszenieret um uns ein falsches Bild zu geben mit der Motivation in uns den Hass auf Russland zu wecken. Es ist immer zu unserem Nachteil ob wir gegen Russland aufgehetzt werden oder uns die Gefahr der Zuwanderung verschwiegen wird.

2.) Informiert euch selbst und vor allem unterstützt freie und alternative Medien. „Wenn jeder die Wahrheit wusste was meint ihr was morgen los wäre“ ich weiß nicht von wem das Zitat ist aber ich weiß das die Wahrheit auch der Schlüssel zum Frieden ist. Wir brauchen die Wahrheit für jeden und in jedem Bereich. Niemand will Krieg, und niemand will seine Sicherheit aufgeben und unkontrollierte Massenzuwanderung. Ich habe weder ein Problem mit Russland noch würde ich jemals zustimmen die Bundeswehr gegen Völkerrecht nach Syrien zu schicken. Das würde nur für noch mehr Flüchtlinge zu sorgen während hier die Grenzen weit offen stehen. Wenn wir freie Medien mit wahrheitsgetreuer Berichterstattung hätten würden wir uns nicht fragen ob wir es schaffen die ganze Welt ins Land zu locken und ihnen bedingungslos alles zu geben wofür wir und unsere Vorväter ihr Leben lang gearbeitet haben. In meinem Umfeld gibt es viele unterschiedliche Meinungen doch in einem sind sich fast alle einig. Wir wollen Hilfsbedürftigen helfen die um ihr Leben fürchten müssen. Grundlage dafür ist dass wir die Ursachen beseitigen damit es keine endlose immer größer werdende lasst bedeutet. Und wir wollen nicht jeden Schmarotzer und feindlich gesinnten in unser Land lassen und ihn reich beschenken während wir selbst auf immer mehr verzichten. Deutschland und die Deutschen haben ein gutes Herz und wenn wir so vorgehen würden wir ein paar tausend Syrer hier beherbergen ist es sicher ist. Denn wahre #Kriegsflüchtlinge wollen wieder nach Hause. Die wirklichen Syrer kämpfen in der Heimat um ihr Land und wir könnten nicht nur mit wesentlich kleineren Mitteln als die, die wir hier zur Verfügung stellen dort hinten so viel bewegen. Wir würden#Milliarden sparen wenn wir einfach nicht mit der #Bundeswehr da hinten für noch mehr Unruhe sorgen. Das alles ist nur durch die Lügen der Medien möglich.

Es gibt viele #Stimmen gegen die #Massenmedien die leider kaum bekannt sind fast nichts kosten und sich trotzdem nicht selbst finanzieren können. Der Grund dafür sind engagierte Menschen die freiwillig viel Arbeit leisten ohne etwas dafür zu verlangen. Es gibt alternative #Zeitungen, Blogs YouTube-Kanäle und vieles mehr. überlegt euch was euch der Frieden und vor allem die Wahrheit wert ist. Wenn ihr anfangt euch eure#Informationen selbst zu suchen werdet ihr von alleine herausfinden wer euch am besten informiert und eure #Meinung vertritt. Und wenn ihr das nächste Mal unterwegs irgendwo eine Cola trinkt oder einen Kaffee sollte euch klar sein dass diese 2 Euro auch dazu beitragen könnten dass es besser wird.

Für mich ist die #Wahrheit das höchste Gut sie ist die Grundlage für persönliche#Entscheidungen, kann aber auch dafür sorgen dass Menschen guten Herzens sich mit aller #Macht für die falschen Dinge einsetzen. Überlegt nur wie viele Menschen ihr#Leben in Kriegen gelassen haben die nur der #Obrigkeit dienen. Also such die #Wahrheit und unterstützt die die euch bei der Suche helfen!

3.) Nutzt die Vorlagen und Vorarbeit die andere schon geleistet haben. Das #CompactMagazin zum Beispiel hat die Lage von Verfassungsrechtler untersuchen und Merkels handeln als #Hochverrat klarstellen lassen. Mit diesem Hintergrund wurde eine Anklage gegen #Bundeskanzlerin Angela #Merkel verfasst die sich sehen lassen kann. Sie war im Magazin und online als Vorlage zum ausdrucken und selbst ausfüllen verteilt worden. Soviel ich weiß kamen nur 300 wirklich bei der Polizei an. Ein trauriges Ergebnis wie ich finde. Denn es zeigt das es immer noch nicht schlimm genug ist wenn die meisten nicht mal dazu bereit sind ein paar Wörter auf Papier zu kritzeln und sie zur zuständigen Behörde zu bringen das schon zuviel ist werden wir das was nötig ist um die #Situation zu beenden niemals erreichen. Sei dir klar es liegt an dir! Wenn keiner mitmacht sorg dafür dass es sich ändert. Kleine Leute auf. Sag ihnen was du weißt auch wenn sie es nicht hören wollen. Damit Sie verstehen und sehen dass dieser#Einsatz nötig ist.

4.) Werdet euch klar was das #Problem ist und wer oder was die Ursache dafür. Für effektiven #Widerstand ist es unbedingt notwendig dass wir die #Ursache beseitigen. Alles andere wird zum endlosen nicht zu gewinnenden Kampf. Genau das ist es was die Verursacher wollen Punkt sie teilen und herrschen über uns wenn wir das Übel nicht an der Wurzel packen.

#Widerstand #gemeinsamstark #Volkesstimme #Deutschland #Friede #Meinungsfreiheit #öffentlicheMeinung #Lügen #Medien #AufdieStraße #Einsatz #sperrtMerkelweg

Meine Vorbilder sind Helden !

Die Besatzer kommen…

