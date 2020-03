Deutsches Reich oder Kaiserreich?

Wie geht es weiter nach Defender 2020?

Hallo aus Uruguay,

die Zeichen verdichten sich. Es wird wohl Änderungen geben mit denen wohl die wenigsten von Euch rechnen.

Wir aber wussten ALLE, dass 2020 ein aufregendes Jahr werden wird.

Was bringt mich zu dieser Aussage?

Hier bitte ein PDF welches ich die Tage erhalten habe und das ich Euch nicht vorenthalten möchte.

Bitte unbedingt lesen!! defender2020

Ich weiß es klingt schier unglaublich was es da zu lesen gibt.

Dennoch ergibt Alles irgendwie einen Sinn!

Wenn denn wirklich nur ein Teil davon wahr wird, dann wäre das schon genug und immer noch besser als all das was Deutschland in den letzten Jahren seit Merkel passierte.

Also nehmt Euch die Zeit und lest es.

Dazu noch ein Video welches für mich eine klare Bestätigung dessen ist was in dem PDF steht.

Ich denke einem General sollte man doch so einigermaßen Vertrauen dürfen oder?

Wünsche Euch gute Gedanken.

Mal sehen was und wie es wahr wird.

Liebe Grüße aus Uruguay

Peter

