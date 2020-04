Deutschland befindet sich längst im kalten bis lauwarmen Bürgerkrieg.

Und Wrum?

Der Auslöser dieses Bürgerkriegs ist klar: es ist die fatale Flüchtlingpolitik von Angela Merkel und der etablierten Parteien sowie großen Medien, die in dieser Frage offensichtlich geschlossen und komplett kritiklos hinter ihr stehen.

Ganz im Unterschied zu einem gewissen Teil der Menschen in diesem Land. Ebenso erbittert wie man versucht diese mit allen möglichen legalen und halblegalen Mitteln mundtot zu machen, ebenso erbittert wehren sie sich derzeit noch – was ihnen keiner verübeln kann.

Aber der Riss geht nicht nur durch unsere Gesellschaft, er geht durch ganz Europa. Angela Merkel hat es mit ihrem eigensinnigen Beharren auf einer selbstmörderischen Migrationspolitik nicht nur hingekriegt, dass sich Großbritannien aus der EU verabschiedet hat, sondern auch dass die mittel-bis osteuropäischen Nationen – von Polen bis Ungarn – selbstbewusst einen ganz anderen Weg einschlagen. Und so die EU und damit die Chance, der Idee des Abendlandes auch einen organisatorischen Rahmen zu geben, im Sterben liegen.

„Divide et impera“ – „Teile und herrsche!“ wussten schon die alten Römer – Eine bessere Ausgangslage als ein solch zerrüttetes Deutschland, ja als ein zerbrechendes Europa kann sich die Missionierungswut des real existieren Islam gar nicht vorstellen.

Nie waren die – vor allem auch von Merkel geebneten Wege – für einen Einmarsch der Islamisierer so offen und so gut geebnet wie zur Stunde! „Allahu akbar!“, Frau Merkel!

Ganze Familien in Deutschland leben inzwischen im Zwist, Kinder sagen sich von ihren Eltern los, Geschwister haben die Kontakte zueinander aufgegeben. Bisweilen bekriegen sie sich sogar vor Gericht wegen angeblich politischer Verfehlungen.

Hatten Wir das nicht schon mal? Ich denke doch, in den Zeiten des Deutschen Reiches und auch in der DDR Zeit. (Stasi lässt Grüßen )

Das Frau Merkel als Ex-FDJ-Agitatorin ein Amt als Kanzlerin bekommt,zeigt, dass es eine herrschende Macht in Deutschland gibt,die nicht will, dass eine Deutschfühlende Person in das höchste Amt des Deutschen Volkes kommen darf !

Es fing ja mit dem ersten Bundeskanzler Adenauer an,der sich bereits in der weimarer Zeit als Separatist ( d.h. Reichsteiler) einen sehr negativen Namen gemacht hat und nun durfte so ein komischer Vogel Bundeskanzler werden.

Wenn wir uns nun die Geschichte der gesamten Bundeskanzlerschaft angucken,dann wird einen deutschfühlenden die Tränen kommen,denn Alles,was diese „Kanzler“ gemacht haben, ist nicht das Papier wert,auf dem es geschrieben steht.

Meiner meinung nach, sind sie alle unehrenhaft, würdelos, vaterlandslos und landesverräterisch bis hochverräterisch.

Auch vor der Bundesrepublik gab es bereits verräterische Kanzler namens Adolf Hitler, der genauso,wie die antifa heute, vom Volkstod sprach/spricht ! Welch eine merkwürdige Gleichung ! Aber, es wurde sogar vor dem Ausbruch des Krieges von Hitler offen ausgesprochen…..und nun von der antifa…. wiederholt !

Auch diese merkwürdige „Einheitsfront“ aus Grünen, CDU, Linke, FDP, Piraten, Gewerkschaften, alle christlichen Kirchen, Sportvereine, die Lügenpresse, der Bundesrat,die Bundesregierung, und vor allem die SPD….zeigen uns ganz deutlich, dass dieser große Riss…der durch alle

europäischen Völker geht, zur Zeit noch einen Zustand der „Umwälzung“ besitzt.

In dem Moment aber,wenn sich das Volk ,ihrer Tendenz nach,und in zunehmenden Maße, für die patriotische Variante entscheidet………………dann wird die Freimaurerei versuchen,

mit x-Milliarden Euro, eine „Bewegung“ aufzurichten,die quasi genau die gleichen Argumente in sich trägt, wie die „echte“ heutige Zeitgeistbewegung ! (d.h. : gegen Masseneinwanderung, gegen das Establishment, gegen die Armut usw.)

Und dann erleben wir genau DAS, was bereits die Freimaurerei ( die ja die wirkliche Herrschaft in Deutschland und Europa inne hat) in früheren Zeiten der deutschen Historie angerichtet haben : Die vorige „echte“ Bewegung nämlich zu „übernehmen“, in dem das Establishment horrend viel Geld hierbei investiert, und danach dann, diese für sich ,also für die Freimaurerei, dienstbar zu machen !!

So,geschah es in der Zeit des frühen Kapitalismus ( social = Sozialismus), später dann 1856 die „Legalisierung“ des Jesuitenordens, 1880 dann der Beginn des anarchistischen Terrors gegen die Königshäuser, dann die schwere SPD.Sabotage gegen Bismarck und danach dann gegen das gesamte Deutsche Volk, in der weimarer Zeit die Übernahme der völkischen Bewegung die dann von der Freimaurerei in eine faschistische bzw. nationalsozialistische umgewandelt wurde, während Hitler dann reihenweise völkische Leute verhaften und foltern ließ, später dann erschießen ließ. Und nach dem 2.WK wurde die Freimaurerei wieder angeblich eingeführt,obwohl sie ja selbst im Nazireich ,zumindest in der Führungsebene erhalten blieb, dann, haben die Freimaurer eine verrückte Geschichte in die Welt gesetzt,von der Schuld der Deutschen ,.um nämlich den größten Widerstand gegen das Establishment zu zerstören.

Und nun, wo die Freimaurerei jetzt beobachten muss,dass auch wieder (!) das Dt.Volk (dazu zählt auch Donald Trump) an der vordersten Spitze im Kampf gegen die Freimaurerei steht, zückt die Freimaurerei,die ja so unendlich reich ist, wieder eine vernichtende Waffe

aus dem Ärmel und wendet die große Masseneinwanderungs-Waffe gegen das Dt.Volk an !

Um es zu zerstören !

Und jetzt liegt es an dem Deutschen Volk,das zu erkennen !

Denn, nicht nur die von den Freimaurern absichtlich vorsätzlich begonnene Massenein- wanderung……………sondern auch die später geplante „Übernahme“ der heutigen aktuellen Widerstandsbewegungen, ……….sind vermutliche Stoßrichtungen der Freimaurerei gegen

das Deutsche Volk !

Wir Deutschen müssen uns dem bewußt werden !

Denn die Freimaurerei wird ihren besten Schauspieler schicken,so,wie sie uns einst den besten Schauspieler namens Adolf Hitler brachten,der mit allen Finanzmitteln ausgestattet war ! Dreimal darf man raten, woher er das Geld bekam !

Es ist alles längst bewiesen ! Das das Establishment uns Deutschen Volk beide Weltkriege angetan haben……….und……..das das Deutsche Volk dagegen keine Abwehrmittel besaß !

Denn das einzige Abwehrmittel dagegen ist es, die Pläne der Freimaurerei zu durchschauen !

Wir Deutschen ( oder eigentlich jedes Volk, auch das jüdische !)

müssen uns eine Brille aufsetzen,in der wir unsere Widersacher erkennen können ! Das Wissen um die Machenschaften der Freimaurerei….darf aber nicht damit verwechselt werden mit dem Wissen um die „untere Freimaurerei“ ! Denn die „untere Freimaurerei“ ( die ja über 99 % der Mitglieder der Gesamtfreimaurerei ausmachen) sollen ja nur denken,sie seien Freimaurer !

Deswegen bestimmen quasi nur etwa 300 Familien die gesamte Politik in Europa, wie der Freimaurer Walther Rathenau 1909 sagte.

Wir Deutschen müssen das erkennen, anstatt uns durch Besserwisserei zu zerfleischen.

Aber das sollten Wir bedenken :

Manche glauben an Europa, aber Europa ist nur ein Erdteil des Planeten Erde ferner glauben SiE das alles was sich außerhalb von Europa befindet sie nichts angeht, Deutschland bzw. Europa lebt aber zum größten Teil von den anderen Erdteilen durch ihre enormen Exporte. Ich erinnere an den Heiligen Martin der den Mantel geteilt hat. Europa teilt nicht, sondern beutet aus, da darf man nicht dann nicht wundern wenn Anschläge hier stattfinden. Vor allem Afrika wird massiv ausgebeutet, so daß Extremisten genug unterstützt werden. Dort verhungern Säuglinge ganz abgesehen von Kleinkindern. Teilen ist das Lösungswort, aber richtig. Hilfe zur Selbsthilfe. Indem Augenblick wo Menschen durch Anschläge sterben, verhungert ein Säugling. Aber ich Frage Sie: was ist unschuldiger als ein Säugling.

Die Erde ist ein Planet im weitesten Sinne ein Raumschiff im großen Universum. Die Erde, die Menschheit muss sich verändern sonst wird unsäglich großes Leid auf die nächste Generation zukommen. Das ist das wirkliche Problem. Was hilft Freiheit wenn diese niemand verteidigt, wenn der Arbeitsplatz wichtiger ist als die damit zerstörenden Faktoren. Deutschland braucht Leute die Veränderung bringen. Wärend ihr gewillt euch zu ändern, dann würde Deuschland nicht so viele Flüchtlinge brauchen. Es liegt an euch. Dies wird gesteuert von ausser Europäischen Kräften die die EU als Machtfaktor sehen. EU ist nicht eigenständig, darum entsteht Überfall in Europa Nationalistische Bewegungen.Die EU ist eine Errungenschaft. ES gibt nur eine Möglichkeit endwender EU oder NATO. Ich bin für Europa als ganzes. England hat den Weg für einen Natoaustritt geebnet.

