Du wirst abgeschafft!

Das Deutsche Volk soll abgeschafft werden.

Anders kann man die Äußerungen von Merkel nicht verstehen.

Oder reicht meine eigene Intelligenz nicht mehr um zu erfassen was Merkel dieses Wochenende von sich gegeben hat?

Hab ich was verpasst?

Die Bundeskanzlerin geht jetzt einen Schritt weiter.

Sie schafft das „deutsche Volk“ eigenmächtig ab.

Wie die Äußerungen der Bundeskanzlerin seit einiger Zeit deutlich machen, geht sie gezielt vor. Unsere Gesetze fegt sie beiseite, denn das „deutsche Volk“ sind nun mal die „deutschen Staatsbürger“ und nicht alle Menschen, die sich auf dem Territorium Deutschlands aufhalten. Aber wer weiß es denn? Vielleicht wird „Deutschland“ durch diese Dame abgeschafft. Anders kann man nicht werten, was die Bundeskanzlerin vor wenigen Tagen auf dem CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern von sich gegeben hat.

Die Merkel´sche Vorgangsweise ist unverständlich, empörend, zerstörend, aber ES IST VIELMEHR UNVERSTÄNDLICH, DASS EINE NATION MIT 82 MILL. EINWOHNERN, SICHERLICH MIT UNTERSCHIEDLICHER POLITISCHER AUFFASSUNG, ABER IM INTERESSE DER NATION NICHT IN DER LAGE IST, DIESE TOTENGRÄBERN DEUSCHER UND EUROPÄISCHER INTERESSEN ZU ENTFERNEN!!!

Natürlich ist sie nicht alleine, obwohl hauptsächlich verantwortlich für ihre katastrophale Politik, die alles, was bis jetzt Werte waren mit ungesetzlichen Mitteln, d.h. mit Gesetzesbruch bei Seite geschoben hat als die natürlichste Angelegenheit der Welt.

Es geht nicht nur um die katastrophale Flüchtlingssituation sondern um Verluste der Bevölkerung, die aber auf der anderen Seite als großartige Wirtschaftsgebarung, sprich 23,7 Milliarden Budgetüberschuh ausgewiesen wird! Nicht der Finanzminister Schäuble ist der „Zauberer“, sondern das fleißige Volk, welches aber durch die kalte Progression zunehmend enteignet wird. Und was geschieht mit diesem „Überschuss“? Wird voll und ganz für die Zuwanderer verwendet, damit die Merkel`sche Politik: „Wir schaffen das“ als richtig dargestellt werden soll?!

Deutschland wird eine Paralell-Gesellschaft, die dadurch zunehmend „entnationalisiert“ wird und verheerende gesellschaftliche Folgen nach sich zieht. Andere Länder Europas sind schon aufgewacht, dies werden zwar (Beispiel Ungarn) als Anti-Europäer, als Rechtspopulisten kritisiert und beschimpft aus Angst, daß sie das „neue“ Europa aufzustellen im Stande sind, wo nationale Interessen im Vordergrund sein werden und nur Wirtschaftsinteressen, damit aber auch gleichzeitig Friedensinteressen den Zusammenhalt stärken. Deswegen auch das Bestreben, eigene Verteidigung, d.h. Militär zum Schutz der Außengrenzen zu installieren im Gegensatz zum ANGRIFFS-NATO!!!

Was Merkel vertritt ist verfassungswidrig und staatsrechtlich gefährlich. Nun hat man von links in der Vergangenheit den Volksbegriff nach Herder usw. dekonstruiert, aber mit wenig Erfolg in der Sache, nämlich das Spielzeug auf den Boden geschmissen und zersplittern lassen, um zu beweisen, dass es nichts taugt. Überraschung, wenn man einer Sache Gewalt antut.

„Wir sind kein Volk.“ Das scheint die Parole von Merkel nun zu sein, und es ist keine naive evangelische Kindergärtnerin, sondern die Kanzlerin unseres Landes.

Die Verachtung des Volkes, des Souveräns unseres Landes, hat Geschichte, sie ist in den Code der konservativen Eliten eingeschweißt. Merkel sollte dennoch von der Kandidatur zurück treten. Der Landesverband MV kann solche Zigarren nicht drehen. Das Maß des Erträglichen ist überschritten.

Das Deutsche Volk ist nach Art. 20, 116 I GG definiert als diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Merkles Aussage widerspricht also dem GG und ist als klar verfassungsfeindlich zu werten.

Das Bundesverfassungsgericht sowie andere Bundesorgane, die einen Eid auf das GG abgelegt haben, müssen sich fragen lassen, wie lange sie dem Treiben der ehemaligen FDJ-Sekretärin noch zuschauen wollen.

Gruß aus Uruguay

Peter

