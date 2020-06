Werden sie Berufsdemonstrant.

Hallo aus Uruguay,

wie tief kann eine Gesellschaft eigentlich noch sinken?

Wie krank muss eine Politik sein, die solche Mittel nötig hat?

Berufsdemonstrant!

Also ich heute diese Webadresse öffnete dachte ich ich bin in einem falschen Film. Mir wurde aber dabei klar, dass wirklich Alles was man über diese jetzige Geschäftsführung liest, der absoluten Wahrheit entspricht.

Somit sollte nun Jedem klar sein, dass wirklich Alles was im Moment schief läuft von dieser dreckigen Geschäftsführung gelenkt und gesteuert wird.

Ein weitere Beweis für mich, dass Deutschland bewusst an die Wand gefahren wird.

Man will aber nicht nur Deutschland vernichten, nein und das muss wirklich jedem klar werden, man will die ganze Welt in eine NWO umbauen.

Wie diese geplante neue Weltordnung aussehen soll habe ich auch schon an anderer Stelle aufgezeigt.

Alles was passiert dient nur diesem Zweck. Ob es nun Corona ist oder die darauf geplante Zwangsimpfung der Weltbevölkerung bei der dann der Tod eines Großteils der Menschen fest einkalkuliert wird. Genaugenommen ist das schon ein geplanter Mord oder Genozid oder wieder Mal ein Holocaust. Vom Letzten haben wir uns noch nicht erholt.

Also habe wir ein neues Berufsbild – den Berufsdemonstranten.

So kann die ReGIERung immer schön dagegen steuern wenn eine Demonstration angemeldet wird. Da der Deutsche ja Obrigkeitshörig ist meldet er natürlich jede Demonstration brav an und bumm so kann die Antifa zurück schlagen.

Hallo ihr lieben deutschen Schlafschafe, wie lange wollt ihr Euch das noch gefallen lassen?

Es wird nicht mehr lange dauern und dann seid ihr in der Minderheit. Die Nachkommen derer die nun ins Land geholt werden, bekommen sicherlich die Deutsche Staatsbürgerschaft, denn sie werden ja in Deutschland geboren. Deren Gesinnung aber beruht auf der Erziehung ihrer Eltern. Also alles Andere als Deutsch. Was das heißt sollte jedem der noch einigermaßen denken kann klar sein.

Und seid Euch sicher, wenn sie nichts können, ficken können die wie die Weltmeister und dazu Kinder kriegen.

Dagegen auf die Strasse zu gehen ist absolut legitim und Euer Recht.

Aber und jetzt rufe ich zum zivilen Ungehorsam auf, aus den hier geschilderten Gründen der Berufsdemonstranten, dürft Ihr Demonstrationen nicht mehr anmelden.

Sammelt Euch im Internet, verabredet Euch dort wo wahrscheinlich niemand mitlesen kann, wie zum Beispiel auf Telegram und dann geht demonstrieren. Friedlich natürlich.

Ihr überrascht somit nicht nur den privaten Sicherheitsdienst Wortmarke Polizei, nein auch die Berufsdemonstranten welche von der BRD Holding bezahlt und gestellt werden, nur um Eure angemeldete Demonstration erst in den Schmutz zu ziehen um sie dann von der Wortmarke Polizei auflösen zu lassen.

Geschickter geht es doch nicht. So verpufft jede Demonstration ohne entsprechende Wirkung.

Ich habe mich zum Spaß mal dort als Demonstrant angemeldet, mal sehen was daraus wird. Bisher habe ich noch keine Antwort erhalten.

Allerdings möchte ich mich auch nicht in diese Meute eingliedern, denn mit deren Gesinnung kann ich nichts anfangen.

Liebe Grüße aus Uruguay

Peter

