Ein neues Deutschland!

Deutschland den Deutschen!

Und nicht Denen die schon länger da leben!

Tja Leute, man macht sich so seine Gedanken über das was da so in Deutschland und auch Europa passiert.

Es läuft und das wisst ihr Alle, ja auch ihr Schlafschafe wisst es, nichts mehr rund im Bund.

Das System ist so marode wie es einst um 1933 schon mal war. da nütze auch keine AFD was. Da braucht es das was es damals auch schon gab. Einer der mal sagt was Sache ist und der auch bereit ist dieses anzufangen und durchzusetzen.

Und nein ich bin es definitiv nicht. Aber meine Ideen dazu möchte ich gerne liefern.

Deutschland den Deutschen!

Es ist Euer Land. Alles was Deutschland einmal groß und erfolgreich gemacht hat ist verschwunden. Dies gehört zurück geholt.

Was also liegt näher als Deutschland den Deutschen zurück zu geben?

Die einstigen Privatisierungen welche ja zum desaströsen Ausverkauf des Landes führten wieder rückgängig machen. Das aber kann nur Jemand der es sich wagt gegen das Unrechtssystem der NWO und Amis anzustinken. Das kann niemals jemand sein der nach Washington fliegt und eine Kanzelerakte unterschreibt und sich somit bereit merkelt die Weisungen aus USA durchzuführen.

Deutschland den Deutschen!

Alles was privatisiert wurde enteignen und dem Deutschen Volk zurück geben.

Die Volle Souveränität Deutschlands wieder herstellen.

wieder herstellen. Abschaffung der Parteienlandschaft zu Gunsten eines Ältestenrats bis runter in die Städte und Dörfer.

Raus aus der EU und dem Euro.

und dem Euro. Bis zur endgültigen Abschaffung des Geldes ein Bedingungsloses Grundeinkommen für jeden.

ein Bedingungsloses Grundeinkommen für jeden. Abschaffung der Zinsknechtschafft

Abschaffung der Geldschöpfung aus dem Nichts.

Gebt den Menschen Essen und Platz zum wohnen und leben.

Obdachlosigkeit abschaffen Platz haben wir genug.

abschaffen Platz haben wir genug. Kirchenrecht abschaffen.

Von Amerika und Israel lösen.

Den Islam verbieten der hat in Deutschland nichts zu suchen, wenn es denen nicht passt, sie wissen wo der Ausgang ist.

Die deutsche Sprache schützen. Sie ist mit ein Urspung unseres Lebens.

Schluss mit Genderwahn!

Abschaffung der Bundeswehr. Wer keine Armee hat braucht auch einen Feind nicht zu fürchten.

Alles militärische in Deutschland verbieten. Also weg mit den Amis usw.

Keine Waffenproduktion mehr! Weder für Deutschland noch für die Welt. Die Produktion kann man auf nützliche Dinge umstellen welche dem Volk dienen.

Verbot aller Waffen außer zum jagen.

Abschaffung des Geheimdienstes. In einem freien Land muss nichts geheim sein.

Offene Politik zum Wohle des Volkes.

Einschränkung und Kontrolle aller Pharmaunternehmen. Verbot von Lobbyismus.

Verbot der Genmanipulation. Monsanto raus!

Sicherlich gibt es noch mehr Punkte die man ändern sollte. Sicherlich ist für den Einen oder Anderen einiges zu radikal.

Nur lasst Euch gesagt sein. Mit halben Schritten ist nichts zu erreichen. Entweder es kommt was Radikales oder es bleibt so wie es ist, bis zum totalen Versagen des Systems, welches dann für die meisten sehr schmerzhaft werden wird. Denn wenn sich nichts ändert ist davon auszugehen, dass das System den heißen Krieg provoziert womit dann Deutschland wieder in die direkte Schusslinie gerät. Da hilft auch kein Trump etwas.

Deutschland den Deutschen!

Das sollte jedem Deutschen am Herz liegen. Und wenn wer was dagegen hat, wie das bei einigen Politikern so der Fall ist, dann sind es Nationalfeinde die in einer Regierungsposition nichts zu suchen haben. Da diese wie man weiß vorrangig dem Judentum zugehörig sind oder gar Zionisten sind, gehören die bei einem Glaubensverbot dahin ausgewiesen wo sie mit ihrem Glauben keinen Schaden mehr an Deutschland anrichten können.

Das klingt zwar radikal und erinnert wieder an 1938/39, lässt sich aber leider nicht ändern.

Geschrieben von dem der schon länger weg ist!

Und denkt bitte daran, alles wird privat finanziert. Es sind Seiten für Euch und nicht für den Besitzer.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge

Bitte teilen! :)



1









59 Shares

Kommentare

Kommentare