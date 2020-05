Eine ganz linke Ratte!

Martin Schulz!

Hallo aus Uruguay,

Vermutlich hat ein jeder von Euch schon gemerkt, oder zumindest den leisen Verdacht, dass es mit der Politik in Deutschland nicht mehr so weit her ist.

Die „Demokratie“ ist längst einer faschistischen Diktatur gewichen.

Wer meckert wird in die rechte Ecke gestellt, als Nazi diffamiert oder eventuell gar eingebuchtet. In ganz besonders kritischen Fällen und da wo Eile von Nöten ist, wird man ganz einfach mal verunfallt, was ja auch nichts Neues ist, siehe Barschel, Möllemann oder in Österreich der Haider.

Jetzt allerdings kommt es ganz Dicke auf Deutschland zu.

Die ganz linke Ratte Martin Schulz hat sich selbst in Verbindung mit dem Auslaufmodell Merkel, dem dicken Wendehals Gabriel und zu guter Letzt, dem neuen Bundespräsidenten Steinmeier zum Kanzlerkandidaten in diesem Jahr erkoren.

In der EU, wo er sehr lange den Vorsitz hatte war er eh nur noch gelitten und das Ende seiner Karriere dort absehbar. Von Schiebungen und Betrug seitens seiner Person wird gerade berichtet, selbst Steuerhinterziehung wird ihm vorgeworfen! Ermittlungen wurden eingeleitet!

Was aber macht diesen Mann so gefährlich?

Nun er ist linker als die Linken selbst!

Er scheut nicht davor Andere gegen Rechts aufzuhetzen!

Der ist soweit links, dass sogar die Linke bereit sind mit ihm zu koalieren. Die aparte Sarah Wagenknecht, welche ja in vielem was sie sagt Recht hat, machte ihm diesbezüglich ein Angebot.

Man geht also davon aus, dass die linke Ratte Schulz tatsächlich Kanzler wird.

Wenn das wirklich passiert, dann Gnade Gott Deutschland.

Merkel ist schon schlimm, Schulz wird schlimmer.

Die Verbindung mit Steinmeier der dann Alles durchwinken wird lässt Böses vermuten.

Dazu kommt, dass auch hier offensichtlich wieder, wie soll es auch Anders sein, Juden an der Macht sind und bleiben. Juden, die mit Deutschland nichts Gutes vorhaben. Die nicht für das Deutsche Volk eintreten sonder sich in ihrem jüdischen Irrglauben darin bestärkt fühlen die Welt zu belügen in dem sie vorgeben nur das Beste für Deutschland und die Deutschen zu wollen.

Wer es nicht glaubt, Juden sind daran gehalten die nicht jüdischen Gojim zu belügen, denn sie sind für Juden nichts anderes als Vieh welches sie zu halten pflegen. So steht es im jüdischen Talmud geschrieben, so wird es gehalten.

„Die Ideologie einer angeblichen Verheißung Jahwes von der Auserwähltheit Israels und seiner Herrschaft über andere Völker hat nach wie vor für orthodoxes und zionistisches Judentum innerhalb und außerhalb Israels unveränderte, unverbrüchlich und unantastbare Gültigkeit. Das bedeutet: Entmachtung und Enteignung nicht-jüdischer Völker.“ (Professor Hermann Wirth Roeper Bosch schreibt in seinem Gutachten für das Landgericht Berlin am 10. Februar 1958)

Natürlich ist Schulz nicht alleine und auch nur wieder ein Werkzeug eines der mächtigsten Zionisten dieser Erde. Dem allseits gefürchteten Soros.

Selbst mit den Muslimen versteht er sich ganz prächtig wie man sehen kann.

Das Schlimme ist, dass der angeblich ehemalige Alkoholiker Schulz sich rhetorisch so weit weiter gebildet hat, dass er fast als brillant zu bezeichnen ist. Man muss schon sehr genau zuhören um das zu verstehen was zwischen seinen Worten versteckt ist. Der normale Deutsche, wird es mit seinem zur Lethargie manipuliertem Geist jedenfalls kaum verstehen.

Kritik im Europaparlament an Martin Schulz!

Schulz ist auch noch verantwortlich dafür, das CETA durchgesetzt wurde.

Mein Fazit:

Wenn Steinmeier wieder mal nicht mein Präsident ist, so kann die Person Martin Schulz niemals mein Kanzler werden.

Es ist aber davon Auszugehen, dass auf der letzten „Sicherheitskonferenz“ beschlossen wurde, dass Schulz Kanzler wird. Somit dürfte die „Wahl“ längst so am runden Tisch entschieden worden sein wie es auch bei der „Bundespräsidentenwahl“ geschehen ist.

Das Volk hat niemals auch nur eine geringe Chance an der Politik etwas zu ändern.

Wenn Wahlen etwas bewirken würden, dann wären sie längst verboten und Die welche man wählt haben nichts zu sagen während man die welche das Sagen haben nicht wählen kann! – O-Ton Horst Seehofer



Es sei, es steht endlich auf und wehrt sich, was eigentlich gar nicht so schwer sein muss.

Gruß aus Uruguay

Peter

