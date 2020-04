Entstehung der BRD!

Entstehung der DDR!

Hallo aus Uruguay,

kaum jemand weiß es wirklich wie die BRD oder DDR entstanden sind. Selbst die Älteren von uns sind sich darüber nicht so ganz im klaren.

Von der Politik und aus der Geschichte erhalten wir nur lapidare Lügen, selbst das all wissende Wikipedia ist mittlerweile so verlogen und manipuliert in dieser Beziehung, dass man dem nicht mehr glauben kann.

In den Schulen wird auch nur das gelehrt was auf dem, durch die NWO gestützten Lehrplan steht. Dieser steht nicht mehr für Bildung sonder für Gleichschaltung. Ebenso die Medien.

Um so mehr freut es mich, das ich heute dieses Funkstück aus dem Jahr 1988 gesehen habe in dem in nur 2 Minuten ausführlich erklärt wird wie eigentlich die BRD und DDR entstanden sind.

Schaut es Euch bitte an! Es lohnt sich wirklich. Und wer nun meint, dies wäre ein Fälschung, dem sei gesagt, dass 1988 das Erste noch ein TV war dem man im Gegensatz zu heute glauben durfte.

Vielleicht fällt Euch ja noch etwas auf?

Die damalige Sowjetunion hat als eine der 4 Siegermächte, der DDR erlaubt einen demokratischen Staat zu gründen. Zumindest mehr Demokratie als es die 3 Siegermächte allen voran die USA im Westen also der BRD zugelassen haben.

Hier lief halt alles nach einem anderen (Hooton) Plan der die Vernichtung des Deutschen Volkes vorsieht und den Westen für die angebliche Kriegsschuld bluten lässt.

Bluten tun wir immer noch!

Jährlich gehen Milliarden an Geldern nach Israel und die USA.

Die Vernichtung ist auch eingeleitet wie man am von Merkel zugelassenen, unkontrolliertem, Zustrom von angeblichen Flüchtlingen und Naftis deutlich erkennen kann.

Dies geschieht gerade in dem Moment an dem das aufgebaute Lügengebäude der BRD zusammenbricht, weil immer mehr Menschen aus ihrem künstlich eingeleiteten Tiefschlaf erwachen und sich nicht mehr alles gefallen lassen.

Gruß aus Uruguay

Peter

