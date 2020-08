Feierstunde zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge

Die EU richtet sich gegen die Nationalstaaten. Die Feierstunde zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge im EU-Parlament in Brüssel läutete die Totenglocke der Mitgliedsstaaten. In seinem offiziellen Festvortrag erinnerte der österreichische Schriftsteller und Essayist Robert Manesse („Heimat ist die schönste Utopie“) an das eigentliche Ziel der EU seit ihrer Gründung vor 60 Jahren: die Nationalstaaten zu überwinden durch die objektive Auflösung der nationalen Souveränität zugunsten einer Europäischen Republik. Daseinszweck des EU-Parlaments sei die Ablösung der nationalen Parlamente. Die EU müsse die Mitgliedsstaaten zugunsten der Regionen auflösen, um sich zu verwirklichen.

„Ziel der EU: Nationalstaaten abschaffen“!!!

Ist das nicht auch ein uralter US-„Wunsch/Traum“? https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten_von_Europa…

Allerdings konnten weder George Washington noch Benjamin Franklin wissen, was ihre Nachfolger letztlich mit Hilfe einer ehemaligen FDJ-Sekretärin daraus machen!

Da aber auch die DDR schon kurz nach dem pompösen feiern ihres 40. Geburtstages die Segel streichen musste: Wie wird es nun mit dieser letztlich von dieser Merkel gelenkten EU, die auch m. E. spätestens nach ihrem Amtsantritt als Kanzlerin – schon durch ihre vielen nicht nur gegenüber den Deutschen verbreiteten „Mogelpackungen“ http://www.freiewelt.net/…/merkelgate-wie-merkel-die-deuts…/ –

dem Untergang geweiht war?

Sollte man aber dieser doch schon mehr als umfangreichen Aufzählung nicht noch hinzufügen, dass das auch von der SPD mitgetragene Merkelgate höchstwahrscheinlich noch sehr viel größer ist???

Deckte die Engelhafte(?) die immer offensichtlicher werdenden – von ihrem Busenfreund G. W. Bush als Basis für die Formung des neuen Jahrtausends in Auftrag gegebenen – Ereignisse von 9/11 http://www1.wdr.de/…/mo…/sendungen/elfter-september-102.html

nicht „mindestens“ ebenso, wie sie es unter dem offensichtlich von ihr sehr geliebten Barack Obama tat???

Verlor diese Merkel etwa auch deshalb(?) ihren Humor, weil nicht nur immer mehr der von ihr mitgetragenen Bush/Obama-Lügen und Verbrechen auffliegen – wobei dies dadurch(?) inzwischen schon allgemein auffällt??? Frauke Petry fasste es in Worte:

„Wenn sie bei Google “humorlos” eingeben, und auf „Bilder“ gehen, kommt als zweites Bild eines von … „Angela Merkel“!!! https://www.youtube.com/watch…

Läuft das neue Jahrtausend nun etwa doch nicht ganz so an, wie es sich die US-Administrationen unter ´G.W.B.´ und dem ´Yes We Can` vorstellten, der damit wohl tatsächlich nur sich, sein Establishment und diejenigen meinte, welche ihm aus der Hand „fraßen“???

Sollten zumindest die Brüsseler Granden das oben beschriebene Ziel nicht lieber aufgeben, bevor sie in Kürze selbst darüber stolpern???

Wird wohl nicht passieren, eher müssen die Europäischen Völker dafür sorgen eine Diktatur Europa zu verhindern.

Anmerkung :

„Graf Coudehove-Kalergi schwebte vor, den „plutokratischen Demokratismus“ durch die Aristokratie eines neuen Geistesadels zu ersetzen, in der die verschiedenen Völker in einer „eurasisch-negroiden Zukunftsrasse“ aufgehen sollen

Im April 1948 lud Kalergi in New York zu einem Kongress ein, auf dem das American Committee for a United Europe (ACUE) gegründet wurde. Geschäftsführer wurden die berüchtigten US-Geheimdienst-Bosse: William „Wild Bill“ Donovan und Allan Dulles. Die Finanzierung übernahmen die Ford Foundation, die Rockefeller-Stiftung und weitere regierungsnahe Unternehmensgruppen.

Das Committee unterstützte die Europäischen Bewegung, die im Juli 1947 von Winston Churchill und Duncan Sandys initiiert wurde und vom 7. bis 11. Mai 1948 den Haager Europa-Kongress in Den Haag veranstaltete, an dem unter dem Vorsitz Churchills über 700 Delegierte aus ganz Europa und Beobachter aus den USA und Kanada teilnahmen. Damit gelang die entscheidende Weichenstellung für die Gründung der Europäischen Bewegung. Man arbeitete an einem Entwurf für eine Verfassung der Vereinigten Staaten von Europa und gründete 1948 durch den Vertrag von London den Europarat, eine internationale europäische Organisation von heute 47 Staaten, in der wiederum Kalergi einen großen Einfluss ausübte.

Das American Committee for a United Europe (ACUE) war bis in die 1960er-Jahre ein wichtiger Geldgeber der Europäischen Bewegung (50%), der Union Europäischer Föderalisten (UEF) und besonders deren European Youth Campaign (100 %). Damit konnte Einfluss auf die Führer der „Europäischen Bewegung“ Robert Schuman, Paul-Henri Spaak und Józef Retinger genommen werden (s. alle Nachweise bei Wikipedia)

Das ist der Humus der hauptsächlichsten internationalen Organisationen, welche die heute bis zur EU entwickelte europäische Integrations-Organisation in Gang gebracht haben, weiter begleiten, fördern, unterstützen und vorantreiben.“

Querverweis :

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Vertr%C3%A4ge

