Jüngste Deutsche Historie

Dummes Deutschland!

Weit wurden die Arme gebreitet, obwohl das Problem einer Kriminalisierungsrate nach oben bekannt war. Grenzen wurden ignoriert. Es strömte was nur strömen konnte. Hetze füllte den Raum aus der Politikerriege. Es wird verkrampft nach verletzenden Begriffen gesucht. Man fand sie zuhauf. Huch, ein Mittelfinger erblickt das Licht der Welt in senkrechter Lage und wohlwollend wird lässig dazu gegrinst, man kann es sich ja leisten, Bestrafung findet nicht statt, anschließend setzt man sich als Außenminister ins Amt, ehe es ein anderer wegschnappt.

Der nächste war nix, kann nix und will alles. Die Reise von Brüssel ins politische Debakel kann steuerlich abgesetzt werden. Und das ist auch gut so, schließlich geht es bei der Machtfrage um alles. Zwischendurch wird vor fremden Türen gekehrt und Trumps Wahrheitsumsetzung bis aufs Schärfste verurteilt, weil man sich selbst nicht zu schade ist, seine eigenen Schandtaten und nicht gehaltenen Versprechungen zuzugeben.

Einmal Suffnase immer Suffnase!

Das alles in einen Topf gegeben und kräftig vermischt ist noch nicht das fertige Abendmahl.

Hier fehlt noch etwas Farbe rein.

Etwas verdorbenes Grün stünde dem Topfinhalt gut.

Dazu muss man aber wissen, dass die Frauenkirche in Dresden von den Nazis zerstört wurde, nicht wahr Frau Katrin Göring-Eckardt ? Von Links schallt es ganz plötzlich herüber: Wie könnt ihr nur ? Lasst uns mal ran, wir können das besser. Nur weiß kaum jemand was mit besser gemeint ist. Nun meldet sich Schwarz. Schwarz wollte und konnte noch nie mit buntem Gedöns, heute ist das etwas anders. Man feiert und streitet bis die Fetzen fliegen, dann lässt man es dem Pöbel aussehen, wie eine Neugeburt und alles liebt sich und fängt mit gelben Rüstzeug wieder von vorn an. Dazu braucht es künstlerisches Know How.

Das hat nur Dirk Hilbert, der von der FDP, mit dem frisch eröffneten Busparkplatz, der weit in den Himmel reicht und wo die Fahrgäste nicht mehr wie früher am Fahrer vorbei müssen.

Das hat sich Bunt gewünscht und das ist auch eingetreten. Man muss nur hartnäckig genug sein, dann klappt’s auch. Das nächste ist ein neu provoziertes Denkmal für die nächsten Tage, gleichzeitig ist es Erinnerung an britische Bombardements, an denen Dresden ja nicht unschuldig war, sinngemäß: Dirk Hilbert OB von Dresden. Unglaublich was dieser Mann alles weiß. Wir hatten schon so viele Denkmäler, die alle erfolgreich ohne Volkes Wille und ohne jegliche Abstimmung irgendwo hingesetzt wurden, egal wohin, Hauptsache die Kohle war ausgegeben, das versteht sich von selbst. Denkmäler die keiner versteht, die aber alle, außer das Volk gutheißen.

Na dann weiter so, am besten wieder ohne das Volk.

Das stört ja nur.

Danke an: Horst K. aus Berlin 08.02.2017

Es gäbe ja viele Möglichkeiten dieses Denkmal schnellstens wieder zur Entfernung vorzubereiten.

Mein persönliche Favorit wäre aber die Fackel. Einfach Feuerzeug dran und anzünden. Vielleicht einen getränkten Lappen als Beschleuniger verwenden. Das wäre dann ein weithin sichtbares Ehrenmal.

Vielleicht macht sich ja jemand die Mühe.

Wie falsch das ganz auch noch ist zeigt das nächste Bild zu diesem Artikel.

Wir leben zwar im Moment in der närrischen Zeit, aber was im Moment in Deutschland abgeht grenzt nur noch an totale Verblödung.

Verblödung der Politiker angefangen in Berlin und es hört in Dresden noch lange nicht auf. Selbst große Teile des Volkes, welche all das ohne sich zu wehren über sich ergehen lassen kann man nicht mehr anders als total verblödet bezeichnen. Wer dann noch diese Politiker wählt oder hoffiert gehört zweifelsohne in der nächsten Klapsmühle weg gesperrt.

Traurige Grüße aus Uruguay

Peter

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge

Bitte teilen! :)













34 Shares

Kommentare

Kommentare