Auch Du wirst kriminalisiert!

Momentan wird die Kriminalisierung der Armut bis an die Spitze getrieben. Tausende von Arbeitsplätzen gehen Monat für Monat in Deutschland verloren, und das nicht allein wegen den Russlandsanktionen. Die Industrialisierung 4.0 treibt die Massenentlassungen voran, wo immer mehr Menschen durch Maschinen oder automatisierte Prozesse ersetzt werden, um den Konzernen noch mehr Profite zu bringen.

. . .

Eine Welle der Entlassungen, weht über ganz Deutschland ohne, dass es in der Presse Gehör findet. Stattdessen hören wir Medienlügen mit absurden Behauptungen, die nicht im Ansatz die Situation im Land wieder spiegeln!

. . .

Weiter werden immer mehr Rentner direkt in der Armut geparkt und immer öfter aus Ihren Wohnungen geschmissen mit Hilfe der Polizei. Selbst Obdachlose, wie ich bereits mehrere Male beobachten konnte, werden von der Polizei brutal vertrieben, damit das Staatsbild bewahrt bleibt, und das suggestive Gefühl nicht verschwindet, dass alles in bester Ordnung ist.

. . .

Wegen 1000 Euro nicht gezahlten Grundstücksteuern wurde eine mir bekannte Familie enteignet und im Jobcenter geparkt, weil sie sich selbst bewirtschafteten und kein Geld nutzten, mit eigenen Bauernhof um unabhängig vom System zu leben. Sie haben es nicht eingesehen, für Land was allen Menschen gehört, etwas zu bezahlen.

. . .

Einige andere Bekannte weigern sich bis heute die GEZ zu bezahlen und 2 davon wurden bereits vom Terrorkommando der Polizei besucht wo sie mit aller Brutalität vorgingen! Wir brauchen keine kriminelle Mafia die Schutzgelder eintreibt, sondern Menschen die zu uns stehen und unsere Probleme verstehen, und sich für uns einsetzen, anstatt uns zu bekämpfen!

. . .

Die SEK und Polizei mutiert zu einer Terrororganisation, die gezielt gegen die Bürger vorgeht, die sich weigern die Abzocke und ausgedachte, nicht vom Volk beschlossene Bußgelder und Zwangsabgaben der Regierenden zu bezahlen!

. . .

Die Menschen die uns eigentlich schützen sollten, gehen mit aller Brutalität gegen Andersdenkende und Systemverweigerer die frei und unabhängig leben wollen vor. Diese Institution wird so keine Zukunft und Bestand haben.

. . .

Die Polizei muss realisieren, dass sie der Mittler zwischen der Bevölkerung und Politik sein muss, nur so kann Frieden erhalten bleiben und Konflikte vermieden werden. Sie dürfen nicht nur die Exekutive einer Gruppe von Geisteskranken sein, sondern selbst anfangen Ihr Gehirn zu benutzen, der wie es scheint, nur mit den StGB Müll verstopft wurde, und die Menschlichkeit sich nicht entfalten kann.

. . .

Es gibt immer mehr Armut und anstatt das den Menschen geholfen wird, werden sie durch dieses kranke System noch weiter in den Abgrund getrieben, wie blind muss man eigentlich sein um das nicht zu erkennen! Seid ihr Tiere oder Menschen!

Zitat

Da wo der Verstand der Polizei aussetzt, setzt der Schlagstock oder Waffe ein! Wir brauchen keine hörigen Roboter die Befehle ausführen, sondern Menschen die zu uns stehen!

. . .

Dawid Snowden

