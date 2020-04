Trump! Der neue Chef!

Der BRD!

Hallo aus Uruguay,

als ich gerade das Facebook aufmachte und die Neuigkeiten durchgegangen bin bekam ich schlichtweg es Kotzen.

Das Kotzen über die Borniertheit der deutschen Medien. Allen voran FAZ und der Spiegel. Dass dort nur Idioten am Werk sind wissen wir eigentlich schon lange. Aber die Schlagzeilen welche heute auftauchen sprechen von totaler Verblendung und abgrundtiefen Hass.

Trump der Zerstörer!

Wie bitte? Was kann er denn zerstören was Obama und seine Vorgänger nicht schon längst kaputt gemacht haben?

Ich sage Euch was er zerstört.

Er zerstört all das Schlechte und Verlogene welches Ihr in den letzten Jahrhunderten in die Welt brachtet.

Er zerstört den Hass den ihr gesät habt.

Ich hoffe, dass ich mich nicht irre. Aber ich vermute, dass Trump anfangen wird die Welt wieder gerade zu richten. Und wenn seine Bemühungen fruchten und die Menschen merken, wie es ihnen unter ihm besser geht, werden sie Euch, die ihr immer noch, aus unerfindlichen Gründen, am Bösen fest haltet förmlich den Arsch aufreißen.

Mit Euch meine ich jetzt nicht hauptsächlich das Volk!

Ich meine:

Ihre Doofheit, die möchte gerne Queen von Europa #futti A.Merkel.

Den kleine Dicken Siggi Gabriel.

Den Steinharten Meier auch Steinmeier genannt.

Den Gartenzwerg mit der großen dummen Klappe maaslos bis zum geht nicht mehr, der Minister des unkontrollierten Hasses @heikomaas das Aas.

Den alten dicken Mann: Peter Altmann fett grinsend und voll gefressen auf Steuerzahlers Kosten.

Das Monster im Rollstuhl. Auch Schäuble genannt.

Auch der Kauder gehört zur Truppe.

Von der Lügen die Uschi die viel Quatsch macht dadurch doof und gefährlich ist.

Die Dummbratze der Nation wo die Mehrheit des Volkes schon Roth wird wenn sie nur ihr dummes Maul,aufmacht.

die dumme Integrationskuh deren Name so was von türkisch ist, dass sie niemals eine echte Deutsche werden kann.

Das gesamte grüne Verbrecherpack.welches sich in immer neuen Auswüchsen ihren kranken Köpfe wichtig machen.

kurz und gut, mindestens zwei drittel derer die in Berlin auf den blauen Stühlen thronen und sich vom Volk entlohnen oder für ihre Dummheit belohnen lassen.

Er wäre zu viel jeden Einzelnen hier zu nennen.

Ihr Alle da in Berlin und Brüssel, ihr vergesst alle Eines.

Amerika ist vertraglich der Herrscher über Euch. Ihr seid ja nur Firmenkonstrukte die ja Amerika unterstellt sind. Das war Eure eigene Politik welche Euch nun um eure dummen Ohren gehauen wird.

Ohne Friedensvertrag ist besonders Deutschland immer noch nicht souverän. #futti Merkel ist und bleibt eine Angestellte der USA und wird wohl demnächst, ich vermute Mal, weil sie in der Wertschätzung ihres neuen Chefs Trump ziemlich weit unten steht, als eine der Letzten, was sie schließlich auch ist, ihren Antrittsbesuch bei Trump machen um sich neue Weisungen abzuholen.

Geht sie nicht hin, werden die Beziehungen einfrieren was dann zu einer sofortigen Entlassung von ihr führen wird. So ist das nun mal im Geschäftsleben. Wer nicht spurt wird gefeuert. Also weg mit dem Dreck und mit ihr gleich alle Anderen die auch an der Zerstörung Deutschlands festhalten.

In sofern wird Trump zum Zerstörer werden.

Zum Zerstörer des alten System und er wird ein neues aufbauen.

In wie weit diese neue System besser wird. lässt sich nur vermuten.

Er ist aber nun in einer Position in der er sehr viel zum Guten verändern kann.

Im Sinne der Völker welche unter der Kriegslust Amerikas gelitten haben wünsche ich uns Allen, dass endlich mal weitreichende Schritte für einen weltweiten Frieden auf unserem Planeten eingeleitet werden.

Trump hat es in der Hand.

Denke aber niemand, dass dies nun von heute auf morgen geschehen kann und wird. Auch er muss sich erst in seinem Job einarbeiten und ich bin mir sehr sicher, dass noch viele aus der alten Garde des Bösen in ihren Posten weilen um ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Diese aber zu identifizieren und dann zu eliminieren sollte nicht so schwer sein, denn sie verraten sich mit ihrem Verhalten und Taten. Ebenso wie sich die völkischen Gegner am Wochenende ,Clinton mäßig, zerstörerisch gegeben haben, allen voran die Ekelkuh Madonna welche es doch tatsächlich fertig brachte, aufgestachelt von Mister Unheil, dem eigentlichen Zerstörer, George Soros, persönlich die hässlichsten Frauen Amerikas zu mobilisieren um gegen den neuen Presidenten zu demonstrieren.

Wenn sich die Clinton so benommen hätte würde ich es noch verstehen!

Mein Fazit:

Wir stehen an der Schwelle vom Bösen zum Guten.

Was für die 1% Bösen schlecht ist ist für die 99% Guten gut.

Auf welcher Seite der Medaille Trump steht können wir im Moment nur vermuten. Es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Spätestens nach dem ersten Attentat auf ihn wissen wir, dass er der Richtige ist. Hoffen wir es bleibt bei einem Versuch.

Ich wünsche Euch allen gute Gedanken und eine glückliche Zukunft.

Gruß aus Uruguay

Peter

