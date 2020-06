Hier geht es weiter wenn Du sehen willst wie man automatisch neue beiträge generiert!

Dieses Video wird anlässlich des ab 2017 zu erwartenden Bürgerkriegs hochgeladen.

Es gärt in Deutschland !

Wann wird sich die aufgestaute Wut entladen ?

Wissen Sie….

in welchen deutschen Städten von A wie Aachen-Preuswald bis Z wie Zwickau-Eckersbach die Bundesregierung innere Unruhen erwartet?

welche geheimen Vorbereitungen es für die Bekämpfung von Aufständen gibt und wo überall die Polizei sich auf bürgerkriegsähnliche Unruhen vorbereiten muss?

dass am 16. Mai 2009 auf dem Gelände der ostwestfälischen Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne eine Vorführung mit dem Titel „Beherrschen von Menschenmassen“ und Verwendung von Hubschraubern des Heeres stattfand?

dass auch die CIA (Central Intelligence Agency) schwere innere Unruhen für Deutschland prognostiziert?

dass die EU im Februar 2009 ein Lagezentrum für erwartete innere Unruhen eingerichtet hat?

dass die EU eine 3000 Mann starke Sondereingreiftruppe „European Gendarmerie Force“ zur Bekämpfung innerer Unruhen (der Massen) aufgestellt hat?

dass die Bundesrepublik wegen der immer perfekteren totalen Überwachung der Bevölkerung inzwischen zu den zehn „elektronischen Polizeistaaten (MATRIX)“ der Welt zählt?

wie Sie sich und ihre Familie vor dieser Entwicklung schützen können?

Schaut man sich das 20. Jahrhundert und die vielen Kriege und Bürgerkriege dieser Epoche an, dann gab es immer 3 Vorboten der blutigen Gemetzel: wirtschaftliche Krisen, ethnische Spannungen und staatlichen Machtverfall. Trafen sie zeitgleich zusammen, dann waren schreckliche Kriege unvermeidbar. Mit wissenschaftlicher Präzision führte der Weg dann direkt in die große Katastrophe. Noch nie aber hat es auf der Welt so viele neue Brandherde gegeben wie heute, bei denen alle Vorbedingungen für Kriege und Bürgerkriege zeitgleich aueinanderprallen.

Udo Ulfkotte mit Polizeiführern, Angehörigen der Bundeswehr und mit Mitarbeitern des Bundeskanzler“amtes“ gesprochen. Unabhängig von den Sonntagsreden der Politik zeigt er die explosiven Brandherde auf, in denen die Polizei die Sicherheit der Bürger bald schon nicht mehr wird garantieren können.

It cooks in Germany!

When will be the pumped anger discharged?

English title:

Udo Ulfkotte WARNS of near-futured TROUBLES in the EU (Lecture-Docu)

The video is not available with English subtitles. I am sorry for that.

