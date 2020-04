Wenn die Wahl zur Farce wird.

Bundespräsidentenwahl 2017!

Bundesversammlung – ein Narrenschiff!

Hallo aus Uruguay,

Deutschland hat mal wieder einen neuen Bundespräsidenten.

Der Schaden ist nicht mehr gut zu machen. Vertrauen schwindet immer mehr!

Wieder wurde er nicht vom dem Volk gewählt welches er vertreten soll.

Überhaupt wurde diese Wahl zur Farce, denn der Sieger stand schon lange vorher fest. Er wurde von 4 Personen bestimmt und war eine Entscheidung der Vernunft laut dem Merkel.

Hallo, wo bitte ist das die allseits so gepriesene Demokratie?

In diesem faschistischen Diktatur System gibt es die nicht: Die hat da nichts zu suchen. Ein Volk welches als Pack angesehen wird, als Nazis diffamiert und bestimmt wird, in der neu gegründete Parteien bekämpft werden, in dem es nur noch um links und rechts geht, wo die Wirtschaft das Sagen hat und die Presse aus der Regierungsbank angewiesen wird was sie dem Pack zu verkünden hat…..

Man muss nur sehen wem man das Recht zum „wählen“ zu sprach!

In diesem System ist für eine Demokratie wahrlich kein Platz.

Eben so wenig Platz ist da für einen vom Volk akzeptierten Bundespräsidenten.

Einem der nicht schon vorher von der Politik versaut wurde. Der nicht als Abnickkasper aus eben diesem System kommt, welches ihn nun zum Präsidenten gekürt hat.

Der einzige Gegner Richter Alexander Hold, wir kennen ihn aus dem TV, hatte von Anfang an Null Chancen. Dabei wäre er wirklich Einer hinter dem sicherlich die Masse des Volkes gestanden hätte.

Wir können nur hoffen, dass eben dieser Richter sich nun so gut in den Gesetzen auskennt, dass er eben diese Farce, einer Wahl, als ungültig anprangert und bekämpft.

Das Volk der Deutschen, das Pack, hat ja kein Mitspracherecht. Es ist ja dumm wie der scheidende Bundesgauckler schon sagte und genau so behandelt es auch die momentane Politik.

Steinmeier Du bist nicht mein Präsident und wirst es auch niemals werden denn Du bist käuflich und somit eine weitere Schande für mein Vaterland.

Es muss wohl wirklich erst wieder krachen……..

Kopfschüttelnder Gruß aus Uruguay

Peter

Kommentare

