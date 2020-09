Hier geht es weiter wenn Du sehen willst wie man automatisch neue beiträge generiert!

…UND DIESER TAG RÜCKT UNAUFHALTSAM NÄHER…

Es gibt immer wieder bezeichnende Reaktionen auf die Aussendung meiner Artikel. Hier ein Beispiel vom 5. Jänner 2012, bezogen auf den Artikel „2012 — Jahr der deutschen Hoffung" — und meine Antwort darauf:

Sehr geehrter Herr von Neutitschein,

als überzeugter Bürger der Bundesrepublik bitte ich Sie herzlich, mich aus Ihrem Verteiler zu nehmen. Ich erhielt von Ihnen bereits Emails mit ähnlicher Dialektik. Begriffe wie BRD-Regime sind mir fremd und sie kommen mir völlig fehl vor.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Hagen

Bezirksvorsitzender Junge Union Wandsbek/Jenfeld

Beisitzer im Landesvorstand der Jungen Union Hamburg

Sehr geehrter Herr Hagen,

Ihren Wunsch respektiere ich selbstverständlich. Allerdings kommt es hinsichtlich des von mir Dargelegten nicht auf Ihre persönliche Überzeugung zur BRD an, sondern darauf, daß diese zum Beispiel keine eigene deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, daß die deutsche Staatsangehörigkeit also nicht etwa die der „Bundesrepublik Deutschland", sondern die deutsche Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches ist.

Da können und sollten Sie sich ruhig einmal schlau machen. Auch über die sonstige Rechtslage um das fortbestehende Deutsche Reich. Sie werden staunen…

Und was den Begriff des „BRD-Regimes" betrifft: Nun, ein damit eben Regime, welches den Artikel 19 der Menschenrechtserklärung derart verbrecherisch mit Füßen tritt, indem es Menschenjagden zur Meinungsverfolgung Andersdenkender veanstaltet und diese im Falle Horst Mahlers für ZWÖLFEINHALB JAHRE ins Gefängnis bringt — wegen deren MEINUNGSÄUSSERUNGEN — das ist für mich als bekennendem Staatsangehörigen des Deutschen Reiches und Verfechter eines freien Deutschlands freier Deutscher eben ein Regime, und zwar ganz ausdrücklich ein UNRECHTSREGIME. Denn Demokratien verfolgen keine Menschen wegen deren persönlicher Ansichten, und sperren sie schon gar nicht dafür ins Gefängnis. Wenn das dann aber eine sich auch noch unverschämterweise besonders laut so bezeichnende, eben nur sogenannte Demokratie tut, und zwar mit unterdessen bereits bis zu ZWÖLFEINHALB JAHREN GEFÄNGNIS für mißliebige Meinungsäußerungen, dann ist das nicht nur ein Regime, sondern ein abgrundtief verlogenes, ganz abscheuliches Gesinnungsregime.

Man sollte eben keine „Offenkundigkeiten" behaupten, wenn diese „Offenkundigkeiten" derart vor Absurditäten und Widersprüchen strotzen, daß sie nur aufrechtzuerhalten sind, wenn man diesbezüglich die Meinungsfreiheit und die freie Diskussion unter Gefängnisstrafe stellt — indem man also diesen „Offenkundigkeiten" zuliebe die Demokratie abschafft.

Das ist nun einmal so: Entweder Meinungsverfolgung oder Demokratie! Beides zusammen geht nicht. Ein bißchen Meinungsfreiheit für ein bißchen Demokratie geht genausowenig wie ein bißchen schwanger.

Entweder ganz oder gar nicht! — Wenn man in theoretischen Sonntagsreden schon ständig derart aufdringlich von Demokratie schwadroniert, daß diese Scheinheiligkeit schön langsam allen auf den Wecker geht, dann muß man eben bereit sein, diese Demokratie in der Alltagspraxis auch AUSZUHALTEN und auch Meinungsäußerungen zu ERTRAGEN, die einem nicht passen.

Denn um nur Meinungen zuzulassen, die einem genehm sind, dazu braucht es keine Demokratie.

